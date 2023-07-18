СБУ установила еще 30 предателей, которые проводят репрессии против украинцев на ВОТ

Коллаборанты пошли на сотрудничество с оккупантами и проводят репрессии против мирных украинцев.

Служба безопасности установила личности еще 30 коллаборантов, которые входят в состав оккупационных органов РФ во временно захваченных районах юга и востока Украины и проводят репрессии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, среди них – 24 сторонника рашизма, вступивших в созданный российскими захватчиками "Новокаховский городской отдел полиции МВД Херсонской области".

"В рядах карательного учреждения они активно участвуют в подавлении проукраинских акций протеста на территории города. Зафиксированы случаи похищения участников движения сопротивления и разграбления их частного имущества", — говорится в сообщении.

Также фигуранты совершали подворовые обходы, во время которых угрожали людям заключением в случае "неявки" на фейковый референдум по "присоединению" региона к РФ.

Еще три коллаборанта идентифицированы в Луганской области. С лета 2022 года они возглавляют "администрацию" во временно захваченном Беловодске Старобельском районе. Только за полгода приспешники Кремля провели более 30 массовых мероприятий в поддержку путинского режима.

"Для имитации общественной "активности" они принуждали к участию в пророссийских митингах представителей коммунальных учреждений, учебных заведений и учеников учебных заведений", — рассказали правоохранители.

Кроме того, сообщено о подозрении руководителям трех новосозданных местных отделений "центра предоставления муниципальных услуг".

На этих "должностях" коллаборантки выполняют "разнарядки" из Москвы по принудительной паспортизации местных жителей. Для этого взаимодействуют с представителями росрегистра и МВД РФ.

На основании собранных доказательств всем злоумышленникам поставлено в известность о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории нашего государства, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ задержала контрактницу ВСУ, выполнявшую боевые задания на передовой, которая оказалась предательницей.

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