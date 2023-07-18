Это ракетный удар по всему миру: Германия – об атаке РФ на Одессу

Западные политики подвергли критике Москву за обстрел портов Одессы после выхода из "зернового соглашения".

В ночь на 18 июля Россия нанесла удары по портам Одессы. В МИД Германии эту атаку приравняли с ракетным ударом по всему миру.

Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник, 18 июля, пишет Reuters.

По ее словам, каждая ракета, выпущенная Россией по украинскому порту Одесса, также является эквивалентом ракетных обстрелов голодающих в мире людей.

Издание пишет, что западные политики подвергли критике Москву, поскольку Россия обстреляла украинские порты через день после выхода из поддержанного ООН соглашения о разрешении Киеву экспортировать зерно.

"Решение Москвы выйти из зернового соглашения побудило ООН предупредить, что это рискует создать голод во всем мире", — говорится в сообщении.

Россия прекратила "зерновое соглашение"

Напомним, 17 июля истек срок действия зернового соглашения между Украиной, Турцией и Россией. Вещи диктатора России Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из нее. В ЕС осудили подобные действия. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала "циничным" прекращение "зернового соглашения" Москвой.

В МИД Украины призвали Россию прекратить шантажировать мир и вести "голодные игры". Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что выход России из зернового соглашения будет иметь влияние на жизнь десятков миллионов людей во всем мире. В первую очередь речь идет об Африке и Азии.

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