Це ракетний удар по всьому світу: Німеччина - про атаку РФ на Одесу

Західні політики розкритикували Москву за обстріл портів Одеси після виходу із "зернової угоди".

У ніч проти 18 липня Росія завдала ударів по портах Одеси. У МЗС Німеччини цю атаку прирівняли із ракетний ударом по всьому світу.

Про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 18 липня, пише Reuters.

За її словами, що кожна ракета, випущена Росією по українському порту Одеса, також є еквівалентом ракетного обстрілу людей, які голодують у світі.

Видання пише, що західні політики розкритикували Москву, оскільки Росія обстріляла українські порти через день після виходу з підтриманої ООН угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

"Рішення Москви вийти з зернової угоди спонукало ООН попередити, що це ризикує створити голод у всьому світі", - сказано у повідмоленні.

Росія припинила "зернову угоду"

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та Росією. Речни диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із неї. У ЄС засудили такі дії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала "цинічним" припинення "зернової угоди" Москвою.

У МЗС України закликали Росію припинити шантажувати світ та вести "голодні ігри". Голова МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що вихід Росії із зернової угоди матиме вплив на життя десятків мільйонів людей у всьому світі. Насамперед йдеться про Африку та Азію.

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