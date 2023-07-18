Україна спробує відремонтувати Каховську ГЕС - Шмигаль

За словам Шмигаля, проєкт розрахований на два роки.

У вівторок, 18 липня, уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни вночі 6 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 18 липня.

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За його словами, проєкт розрахований на два роки.

"На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи", - сказав він.

Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго".

Будівництво нової ГЕС замість Каховської: що відомо

Нагадаємо,Каховська ГЕС була підірвана окупаційними військами вночі 6 червня. На будівництво нової ГЕС на Херсонщині потрібно приблизно сім років та $1-1,2 млрд, розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Він наголосив, що роботам передуватиме обстеження території після деокупації, демонтажні та інші роботи, які також потребуватимуть часу.

Нагадаємо, в Мінекономіки порахували суму прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, – щонайменше $2 млрд.

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