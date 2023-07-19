Истребители F-16 для Украины: 30 евродепутатов обратились к лидерам стран ЕС

Без современных истребителей военная помощь, которую Запад предоставил Украине, "может не достичь полного потенциала".

В среду, 19 июля, три десятка депутатов Европейского парламента направили главам государств-членов ЕС обращение с призывом как можно скорее передать Украине истребители четвертого поколения F-16.

Текст этого письма опубликовал в Twitter депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский, являвшийся инициатором этого обращения.

"Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию", – говорится в обращении.

Евродепутаты подчеркнули, что эти истребители необходимы для "укрепления обороны и наступательных возможностей Украины", без F-16 вся другая военная помощь, которую Запад предоставил Украине, "может не достичь полного потенциала".

Напомним, Украина и 11 стран-партнеров недавно подписали меморандум об обучении украинских пилотов на F-16. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит западные истребители F-16 в следующем году.

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