В ВСУ рассказали, сколько истребителей F-16 необходимо Украине

В мирное время это количество могло бы быть меньше.

Вооруженные силы Украины нуждаются в двух-трех эскадрильях современных западных истребителей F-16, чтобы выполнять текущие потребности на фронте в войне с РФ.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, в мирное время это количество судов было бы значительно меньше. Зато во время войны это две-три эскадрильи. К слову, одна составляет 12-18 самолетов.

"В мирное время это может быть полторы сотни многоцелевых истребителей, которых было бы достаточно, чтобы оградить наше государство от потенциальных будущих угроз извне", — подчеркнул Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, соответствующее количество истребителей помогло украинским защитникам отогнать от границ российскую авиацию, применяющую управляемые авиабомбы, сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты, а также помочь наземным войскам в наступательных и оборонительных действиях.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, когда F-16 могут появиться в украинском небе. По его словам, первые истребители могут появиться уже к концу марта 2024 года. Передача самолетов ВСУ связана с очень сложными техническими моментами.

Читайте также: