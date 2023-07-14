Украина вернула тела 62 защитников

Воины попали в российский плен и погибли уже там.

Сегодня, 14 июля, состоялась очередная репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Удалось вернуть тела еще 62 защитников.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Четверо воинов, чьи тела вернули, умерли во вражеском плену в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода.

Репатриация тел состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

"Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы, прикрываясь представителями РПЦ, готовят очередную передачу украинских пленных в Венгрию. Украину в эти планы не включают.

Напомним, 20 июня из Венгрии удалось вывезти трех пленных воинов ВСУ, которых этому государству передала Россия.

Читайте также: