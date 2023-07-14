В Хмельницкой области парень задушил, а потом изнасиловал девушку

В Хмельницкой области 21-летний парень убил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Теперь он должен уплатить родственникам погибшей 1 млн грн моральной компенсации.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

21-летний юноша возле железнодорожного вокзала в Хмельницком увидел незнакомую девушку и захотел с ней поближе познакомиться. Когда девушка отказала, вытащил из одежды шнуровку, набросил ей на шею, задушил и изнасиловал. Также злоумышленник похитил у потерпевшей мобильный телефон и банковскую карту.

Впоследствии прохожие обнаружили полураздетое тело погибшей девушки.

В ходе расследования подозреваемый находился под стражей. Он приговорен к 14 годам лишения свободы. Известно, что суд также обязал парня уплатить родственникам погибшей 1 млн грн моральной компенсации.

Напомним, в городе Шепетовка в Хмельницкой области задержали 23-летнего парня, который изнасиловал 15-летнюю девушку. Насилие над школьницей он совершил, угрожая ей пистолетом. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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