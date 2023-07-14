На Хмельниччині хлопець задушив, а тоді зґвалтував дівчину

У Хмельницькій області 21-річний хлопець вбив і зґвалтував 16-річну дівчину. Тепер він повинен сплатити родичам загиблої 1 млн грн моральної компенсації.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

21-річний юнак неподалік залізничного вокзалу у Хмельницькому побачив незнайому дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли дівчина відмовила, витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию, задушив і зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

Згодом перехожі знайшли напівроздягнене тіло загиблої дівчини.

Протягом розслідування підозрюваний перебував під вартою. Його засуджено до 14 років позбавлення волі. Відомо, що суд також зобов'язав хлопця сплатити родичам загиблої 1 млн грн моральної компенсації.

Нагадаємо, у місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного хлопця, який зґвалтував 15-річну дівчину. Насильство над школяркою він вчинив, погрожуючи їй пістолетом. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

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