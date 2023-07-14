Україна повернула тіла 62 захисників

Воїни потрапили до російського полону і загинули вже там.

Сьогодні, 14 липня, відбулася чергова репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Вдалося повернути тіла ще 62 захисників.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Четверо воїнів, чиї тіла повернули, померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

"Передавання тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що російські спецслужби, прикриваючись представниками РПЦ, готують чергове передавання українських полонених до Угорщини. Україну до цих планів не включають.

Нагадаємо, 20 червня з Угорщини вдалося вивезти трьох полонених воїнів ЗСУ, яких цій державі передала Росія.

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