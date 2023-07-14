У ЗСУ розповіли, скільки винищувачів F-16 необхідно Україні

В мирний час ця кількість могла б бути меншою.

Збройні сили України потребують близько двох-трьох ескадрилей сучасних західних винищувачів F-16, аби задовольняти поточні потреби на фронті у війні з РФ.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, в мирний час ця кількість повітряних суден була б значно меншою. Натомість у час війни - це дві-три ескадрильї. До слова, одна становить 12-18 літаків.

"У мирний час це може бути півтори сотні багатоцільових винищувачів, яких було б достатньо, щоб захистити нашу державу від потенційних майбутніх загроз ззовні", - наголосив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, відповідна кількість винищувачів допомогла українським захисникам відігнати від кордонів російську авіацію, яка застосовує керовані авіабомби, збивати дрони-камікадзе та крилаті ракети, а також допомогти наземним військам у наступальних та оборонних діях.

Нагадаємо, голова українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, коли F-16 можуть з'явитися в українському небі. За його словами, перші винищувачі можуть з'явитися вже до кінця березня 2024 року. Передавання літаків ЗСУ пов'язане з дуже складними технічними моментами.

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