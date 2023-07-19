Хто убив російського комбрига на прізвисько “Ташкент”: з'явилося відео

На опублікованих кадрах дрон переслідує автомобіль на польовій дорозі десь на окупованій території Луганщини.

У середу, 19 липня, в Мережі з'явилось відео з ліквідацією на тимчасово окупованій території Луганської області командира бригади російських окупаційних військ Дениса Іванова, відомого під прізвиськом "Ташкент".

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

На перших кадрах смерть російського комбрига коментують пропагандисти РФ та українські ЗМІ.

Після цього показують відео з дрона, який підлітає до автомобіля, що рухається польовою дорогою. На підльоті до транспортного засобу запис припиняється, що свідчить про влучання у ціль.

"Хто вбив "Ташкента"?" – риторично запитують у підписі до опублікованого відео.

Відомо, що ватажок терористів Іванов, відомий як "Ташкент", командував 123-ю бригадою Міноборони РФ, що була сформована на базі збройного угруповання, яке діяло з 2014 року в тимчасово окупованій Луганській області.

За даними пропагандистів, "Ташкент" після повномасштабного вторгнення РФ до України воював в районах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Як повідомлялося раніше, Іванову було 42 роки, до свого дня народження окупант не дожив тиждень. Його було вбито внаслідок удару дрона-камікадзе, коли він пересувався на автомобілі.

Хто убив російського комбрига на прізвисько “Ташкент”

Нагадаємо, раніше в окупованому Бердянську Запорізької області у готелі "Дюна", який росіяни перетворили на місце проживання військового керівництва, було ліквідовано російського генерала Олега Цокова.

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