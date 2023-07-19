Вчені хочуть "оживити" шерстистого мамута: як вони планують це зробити

У США вчені хочуть відновити популяцію мамутів і заселити ними арктичну тундру.

Американський біотехнологічний стартап Colossal оголосив "компанію з ліквідації вимирання" і заявив, що "оживить" вимерлого шерстистого мамута. Останні представники цього виду ходили Землею близько 4 тис. років тому.

Про це повідомляє CNN.

Зухвалий план компанії передбачає створення генетично модифікованого гібрида азіатського слона та мамута, а потім акліматизація його до арктичної тундри, де мамути проживали до вимирання.

Проєкт отримав мільйони доларів підтримки та був зустрінутий як із цікавістю, так і з певним науковим скепсисом.

Щоб досягти успіху, Colossal має створити генетичну послідовність, успішно запліднити яйцеклітину та виростити дитинча.

Інше питання – як ці тварини, в разі успіху науковців, житимуть у дикій природі. Щоб дізнатися це, Colossal спостерігатиме за групою слонів у Ботсвані, яких відпустили в дике середовище із зоопарків.

Бен Ламм, засновник Colossal, сказав, що штучний інтелект відіграє важливу роль у дослідженні.

Компанія сподівається, що наукові відкриття в її спробах створити гібрид слона і мамута зрештою можуть бути використані для збереження від вимирання інших видів тварин.

Зазначимо, що мамути, які вимерли приблизно 5000 років тому, були знайдені добре збереженими у вічній мерзлоті Сибіру, в їхніх жилах інколи все ще була кров. Завдяки цьому 2019 року вченим вдалося оживити клітини мамута.

Раніше повідомлялося, що вчені створили унікальні фрикадельки з давно вимерлого мамута.

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