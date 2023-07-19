В Україні запрацює "єБронювання": що це і як саме буде надаватися послуга

Міністерство економіки разом з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують механізм електронного бронювання.

Про це йшлося під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко, передає "Укрінформ".

За словами заступника міністра економіки, його відомство та Мінцифри напрацьовують механізм електронного бронювання - "єБронювання" - послуги, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання.

Він зазначив, що такий електронний документ міститиме і QR-код, і його можна буде роздруковувати. Це і буде підтвердженням того, що людина заброньована.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес", - сказав Фоменко.

Він зауважив, що наразі більше 500 тисяч військовозобов'язаних вже заброньовано, і більше чотирьох тисяч підприємств визначено критично важливими без врахування тих, які визначають обласні військові адміністрації.

Тим часом меру Дрогобича, що на Львівщині та членам виконкому вранці на засіданні вручили повістки. Вони мають з'явитися до військкомату для уточнення облікових даних.

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