Губарєв під судом влаштував одиночний пікет, що заборонено у РФ.

У Росії біля міланського суду правоохоронці затримали колаборанта та терориста Павла Губарєва, який приїхав до Міщанського суду Москви, щоб підтримати Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

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Про це інформують у російських соцмережах.

Повідомляється, що Губарєв приїхав до суду та став біля входу з надписом на підтримку терориста Гіркіна, після чого був арештований правоохоронцями.

Губарєва арештували під час інтервʼю ЗМІ, яке він припинив та пішов за правоохоронцями. Після цього його прихильники почали вигукувати в сторону поліції "позор".

У Росії арештували колаборанта Губарєва

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Пізніше Міщанський суд Москви арештував міжнародного терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) за звинуваченням у розповсюджені екстремізму в інтернеті до 19 вересня.

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