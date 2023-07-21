У Москві правоохоронці затримали колаборанта Губарєва (відео)

Губарєв під судом влаштував одиночний пікет, що заборонено у РФ.
У Росії біля міланського суду правоохоронці затримали колаборанта та терориста Павла Губарєва, який приїхав до Міщанського суду Москви, щоб підтримати Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Про це інформують у російських соцмережах.
Повідомляється, що Губарєв приїхав до суду та став біля входу з надписом на підтримку терориста Гіркіна, після чого був арештований правоохоронцями.
Губарєва арештували під час інтервʼю ЗМІ, яке він припинив та пішов за правоохоронцями. Після цього його прихильники почали вигукувати в сторону поліції "позор".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).
Пізніше Міщанський суд Москви арештував міжнародного терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) за звинуваченням у розповсюджені екстремізму в інтернеті до 19 вересня.
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