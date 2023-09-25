Ордер на арешт Путіна: чим Кремль відповів Гаазькому суду

Російське МВС оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду (МКС) Пйотра Гофманського, а також його заступницю Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта у відповідь на ордер на арешт президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ РФ.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Однак, за якою саме статтею КК РФ здійснюється розшук, МВС не уточнило.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей в РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

Згодом у Росії оголосили в розшук суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер.

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