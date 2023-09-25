В Україні почали активніше вирощувати фундук: чому фермери обирають саме цей горіх

В Україні скоро може бути фундук виключно власного виробництва.

В Україні почали активно вирощувати фундук. За прогнозами економістів за кілька років Україна з імпортера фундука може перетворитись на одного з найбільших його експортерів у світі. Не менш популярна під час повномасштабної війни і переробка горіхів, зерна, олійних культур чи картоплі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

Україна може повністю закрити внутрішні потреби на ринку фундука

На Київщині Ніна з чоловіком під час пандемії коронавірусу засадили фундуковий сад - загалом 12 тисяч дерев. Минулоріч під час повномасштабної війни уже зібрали перший хоч і маленький врожай.

Цьогоріч плани масштабніші – уже домовляються з торгівельними мережами та супермаркетами, аби їх горіхи змогли потрапити на прилавки. Адже поки на українському ринку значна частина фундуку імпортна. Але останніми роками ситуація поступово змінюється – фермери по усій країні закладають цілі фундукові сади.

Пані Ніна у фундуковому саду

"Основна мета це - імпортзаміщення", - каже президент "Української горіхової асоціації" Геннадій Юдін.

Він зазначає, що фундукових садів в Україні нині 7 тисяч гектарів. Це може повністю закрити внутрішній ринок України.



Окрім фундука великі перспективи витіснити імпорт мають і інші горіхи як-от: волоський чи мигдаль, а також активно нині наші фермери садять лохину. За підрахунками Мінагрополітики, уже за кілька років внутрішній ринок по цих позиціях може заповнити виключно українська продукція.

Як в Україні переробляють фундук та іншу продукцію

Не менш популярною сферою у агробізнесі нині є і переробка. З початку повномасштабного вторгнення її темпи значно зросли. Наприклад той же фундук переробляють не менш активно, ніж вирощують.

В топі популярних продуктів на переробку і зерно. Нині масштаби зросли у кілька разів. Підприємство пана Віктора на Кіровоградщині з початку повномасштабної війни збільшило свої обсяги переробки удвічі.

"Війна заклала такі незворотні тренди на зростання переробної продукції. Збільшується площа олійних культур, збільшилося цукрових буряків, які переробляються всередині України і експортуються потім як цукор, переробка кукурудзи, інших зернових", - каже Тарас Висоцький перший заступник міністра аграрної політики України.

За прогнозами цьогоріч, як і минулими роками мінімум 2/3 вирощених зерна, олійних та перероблених продуктів ми експортуватимемо. Адже навіть попри війну ми вирощуємо в рази більше, ніж споживаємо. І ці цифри однозначно будуть рости, попри усі спроби окупантів нищити аграрну галузь України.

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Нагадаємо, як в Україні під час війни розвивається бізнес.

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