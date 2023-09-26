Путіна на майбутній саміт не запросили через санкції.

У Кремлі домагатимуться від Вашингтона рішення про участь глави РФ Володимира Путіна в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Про це повідомляють пропагандистські видання з посилання на російське МЗС.

Зазначається, що у США вирішили не запрошувати Путіна на майбутній саміт через санкції.

"США повідомили нам двосторонніми каналами, що цього року вони не збираються запрошувати низку лідерів через те, що стосовно них діють санкційні обмеження", - сказав, зокрема, старша посадова особа в АТЕС Марат Бердиєв.

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Водночас Москва планує схилити Вашингтон змінити рішення.

"Я, як старша посадова особа Російської Федерації, активно з ними взаємодію і вкотре надіслав запит із закликом надіслати запрошення російському лідеру", - зазначив Бердиєв.

Нагадаємо, що у 2024 році російський диктатор Володимир Путін вирішив витратити на армію рекордні 11 трильйонів рублів. Це майже вдвічі більше, ніж 2023 року.

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