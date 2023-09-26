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Россия ударила по месту, где собирали украинские ракеты — Данилов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россия ударила по месту, где собирали украинские ракеты — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. / Фото: Associated Press

Подробности вражеского удара неизвестны.

Оккупационная армия РФ во время одной из атак ударили по месту, где собирали украинские ракеты. Часть производства из страны была перенесена.

Об этом в интервью испанской газете ABC сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Впрочем, Данилов не стал рассказывать подробности об этом случае.

"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она состоянии. Что я могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по тому месту, где собирались эти ракеты. Сейчас мы перенесли часть производства из нашей страны", – выразился он.

Как сообщалось, в конце августа глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинское дальнобойное оружие успешно попало во враждебную цель в 700 км. Скорее всего, речь идет об аэродроме в Пскове, где 30 августа были уничтожены четыре российских самолета Ил-76.

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Дата публикации
Просмотры
4503
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