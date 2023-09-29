Астрологічний прогноз на 29 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для початку важливих справ та ухвалення серйозних рішень краще відмовитись – занадто великий ризик необдуманих висновків та помилкових вчинків.

Символ дня: Змій.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний, бордовий,

Щасливе каміння дня: моріон, агат, гагат.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, лікувати які потрібно за раніше прорахованою та прописаною лікарем схемою. Під час приймання ліків необхідно точно дотримуватись дозування – у цей день вони миттєво вбиратимуться в кров.

Харчування дня: велика ймовірність харчових отруєнь, тому необхідно особливо уважно поставитися до якості та свіжості продуктів.

Стрижка дня: краще перенести стрижку на інший час.

Дачні роботи дня: зібраний сьогодні врожай буде максимально багатим на вітаміни та мікроелементи.

Магія та містика дня: день сприятливий для читання духовної та езотеричної літератури – в ній вдасться виявити те, що раніше було приховано від уваги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – у них міститься підказка щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — є ризик витратити свої кошти.

Цитата дня: «Логіка – це мистецтво помилятися з упевненістю у своїй правоті» (американський письменник та літературний критик Джозеф Вуд Кратч).

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