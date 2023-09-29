Астрологический прогноз на 29 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неудачен для начала важных дел и принятия серьезных решений лучше отказаться – слишком велик риск необдуманных выводов и ошибочных поступков.
Символ дня: Змей.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: алый, красный, бордовый,
Счастливые камни дня: морион, агат, гагат.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, лечить которые нужно по ранее просчитанной и прописанной врачом схеме. При приеме лекарств необходимо точно соблюдать дозировку – в этот день они будут мгновенно впитываться в кровь.
Питание дня: велика вероятность пищевых отравлений, так что необходимо особенно внимательно отнестись к качеству и свежести продуктов.
Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другое время.
Дачные работы дня: собранный сегодня урожай будет максимально богато витаминами и микроэлементами.
Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения духовной и эзотерической литературы – в ней удастся обнаружить то, что раньше было скрыто от внимания.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – есть риск потратить все свои средства.
Цитата дня: «Логика – это искусство ошибаться с уверенностью в своей правоте» (американский писатель и литературный критик Джозеф Вуд Кратч).
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