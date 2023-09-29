Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 29 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
19
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 29 сентября

Змея - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для начала важных дел и принятия серьезных решений лучше отказаться – слишком велик риск необдуманных выводов и ошибочных поступков. 

Символ дня: Змей. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: алый, красный, бордовый, 

Счастливые камни дня: морион, агат, гагат. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, лечить которые нужно по ранее просчитанной и прописанной врачом схеме. При приеме лекарств необходимо точно соблюдать дозировку – в этот день они будут мгновенно впитываться в кровь. 

Питание дня: велика вероятность пищевых отравлений, так что необходимо особенно внимательно отнестись к качеству и свежести продуктов. 

Стрижка дня: стрижку лучше перенести на другое время. 

Дачные работы дня: собранный сегодня урожай будет максимально богато витаминами и микроэлементами. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения духовной и эзотерической литературы – в ней удастся обнаружить то, что раньше было скрыто от внимания. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – в них содержится подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – есть риск потратить все свои средства. 

Цитата дня: «Логика – это искусство ошибаться с уверенностью в своей правоте» (американский писатель и литературный критик Джозеф Вуд Кратч). 

Читайте также:

Потерял обе руки в боях за Мариуполь: история героического украинца Александра Пикуля

Потерял обе руки в боях за Мариуполь: история героического украинца Александра Пикуля

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
19
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация