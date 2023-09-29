Оккупанты атаковали Николаев ракетами: куда попали

Захватчики также устроили артиллерийские обстрелы по громадам Николаевской области.

Российские войска нанесли по Николаеву ракетный удар рано утром 29 сентября, попав в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким уточнил, что Николаев испытал ракетный удар около 04:13. Враг попал в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате загорелась сухая трава, которую потушили в 06:45. Подробная информация уточняется.

Обстрелы Николаевской области

Кроме того, 28 сентября российские оккупанты устроили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

А утром 29 сентября захватчики обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской громады. В результате загорелась сухая трава на открытой территории жилого сектора. Огонь потушили. Жертв и разрушений не было.

Напомним, в ночь на 29 сентября в Сети сообщали о громких взрывах в Николаеве и области, а также о возможных "прилетах".

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