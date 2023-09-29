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Окупанти атакували Миколаїв ракетами: куди влучили

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти атакували Миколаїв ракетами: куди влучили

Ракетна атака

Загарбники також влаштували артилерійські обстріли по громадах Миколаївської області.

Російські війська завдали по Миколаєву ракетного удару рано-вранці 29 вересня, влучивши в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Кім уточнив, що Миколаїв зазнав ракетного удару близько 04:13. Ворог влучив у об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок цього загорілася суха трава, яку загасили о 06:45. Детальна інформація уточнюється.

Обстріли Миколаївської області

Окрім того, 28 вересня російські окупанти влаштували артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

А вранці 29 вересня загарбники обстріляли з артилерії населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок цього загорілася суха трава на відкритій території житлового сектору. Вогонь загасили. Жертв та руйнувань не було.

Нагадаємо, в ніч проти 29 вересня у Мережі повідомляли про гучні вибухи в Миколаєві та області, а також про можливі "прильоти".

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Дата публікації
Перегляди
2169
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