Навіщо Путін зустрічався з Кадировим: пояснення аналітиків

Президент РФ Володимир Путін хоче публічно продемонструвати свою прихильність до глави Чечні Рамзана Кадирова. Особливо це важливо для нього на тлі чуток про ймовірну хворобу Кадирова та погіршення іміджу глави Чечні через відео, де його син б'є в'язня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Зустріч Путіна з Кадировим, ймовірно, є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після збройного повстання групи "Вагнера" 24 червня та свідчить про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, незважаючи на останні події", ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня Путін зустрівся з Кадировим у Кремлі.

Раніше журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовилися, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд і ледь розмовляв.

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