Зачем Путин встречался с Кадыровым: объяснение аналитиков

Президент РФ Владимир Путин хочет публично продемонстрировать свою приверженность главе Чечни Рамзану Кадырову. Особенно это важно для него на фоне слухов о вероятной болезни Кадырова и ухудшении имиджа главы Чечни из-за видео, где его сын избивает заключенного.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Встреча Путина с Кадыровым, вероятно, является ответом на проявление лояльности Кадырова к Путину после вооруженного восстания группы "Вагнера" 24 июня и свидетельствует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадырова, несмотря на последние события", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября Путин встретился с Кадыровым в Кремле.

Ранее журналисты опубликовали видео встречи больного лидера Чечни Рамзана Кадырова с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сделанное 21 сентября. Ролик со встречей должен быть выложен на канале Кадырова, но от этого отказались, потому что чеченский лидер выглядел очень плохо и едва разговаривал.

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