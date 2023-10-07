РФ продовжує атакувати цивільних: наслідки ворожих ударів по Україні у вересні (відео)

У вересні 2023 року країна-агресорка РФ продовжила черговий обстріл українських територій.

25 вересня

Росіяни у ніч проти 25 вересня атакували Одеську область ударними дронами та двома типами ракет. В Одесі під удар окупантів потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та низка інших об'єктів.

Також росіяни вдарили з авіації по Бериславу на Херсонщині. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється.

26 вересня

Російська армія у ніч проти 26 вересня атакувала Одещину дронами-камікадзе. Один дрон був знищений силами протиповітряної оборони. Два - влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Того ж дня на Харківщині внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, господарчу споруду, сталася пожежа.

Крім того, росіяни обстріляли Киселівку та Херсон. Є постраждалі.

27 вересня

Російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини в ніч проти 27 вересня, поранивши двох чоловіків та завдавши руйнувань.

28 вересня

У четвер, 28 вересня, російські окупанти знову обстріляли Херсон з артилерії.

29 вересня

Російські окупанти обстріляли центр Херсона вранці 29 вересня, поранивши двох комунальників.

30 вересня

Ніч проти 30 вересня в більшості областей України минула з обстрілами.

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