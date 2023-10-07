Нічні вибухи на Полтавщині: в ОВА розповіли про наслідки

У ніч проти 7 жовтня у Полтавській області пролунали вибухи.

У Миргородському районі Полтавської області сьогодні вночі вибухнула російська ракета.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Ворожа ракета вибухнула в Миргородському районі. Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає", - розповів він.

Нагадаємо, на Полтавщині повітряна тривога була оголошена у пʼятницю о 23:38. Після опівночі в області пролунали вибухи в районі міста Миргород.

Нічний обстріл 7 жовтня

У ніч проти 7 жовтня росіяни атакували Одеську область ракетами "Онікс". Російські окупанти цілились по цивільній і припортовій інфраструктурі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив інформацію про "прильоти" по пансіонату і зерносховищу біля порту.

Вночі під ударом ворожої артилерії опинилася також і Марганецька громада Дніпропетровщини. Майже півтора десятка снарядів поцілили по одному з сіл. Минулося без наслідків.

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