Ночные взрывы в Полтавской области: в ОВА рассказали о последствиях

В ночь на 7 октября в Полтавской области прогремели взрывы.

В Миргородском районе Полтавской области сегодня ночью взорвалась российская ракета.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе. Повреждены девять частных домов. К счастью, пострадавших нет", — рассказал он.

Напомним, в Полтавской области воздушная тревога была объявлена в пятницу в 23:38. После полуночи в области раздались взрывы в районе города Миргорода.

Ночной обстрел 7 октября

В ночь на 7 октября россияне атаковали Одесскую область ракетами "Оникс". Российские оккупанты целились по гражданской и припортовой инфраструктуре. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил информацию о "прилетах" по пансионату и зернохранилищу у порта.

Ночью под ударом вражеской артиллерии оказалась и Марганецкая община Днепропетровщины. Почти полтора десятка снарядов попали по одному из сел. Обошлось без последствий.

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