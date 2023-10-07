Оккупанты атаковали девять областей – есть жертвы: как прошла ночь в регионах

Ночь на 7 октября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро субботы, 7 октября, и как прошла ночь.

Полтавщина

Ночью враг атаковал Миргородский район. Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется. Предварительно – попадание по жилым домам, без пострадавших.

Сумщина

Сегодня утром россияне совершили два обстрела пограничья. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская и Дружбовская общины. Прошло без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили восемь обстрелов приграничья. Зафиксирован 51 взрыв. Обстрелы потерпели Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская громады. Без последствий.

Днепропетровщина

Ночью под ударом вражеской артиллерии оказалась Марганецкая громада. Почти полтора десятка снарядов попали по одному из сел. Прошло без последствий.

В течение вчерашнего дня громко было в Никополе. Враг попал по городу четырьмя дронами-камикадзе, трижды накрывал его артиллерийским огнем. Осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница, два частных дома, несколько авто и линия электропередач.

Запорожская область

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 113 ударов по 20 городам и селам области. 102 артобстрела пришлись по территории Магдалиновки, Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов.

Оккупанты совершили четыре РСЗО-обстрела Новоданиловки, Роботиного и Малой Токмачки, 5 БПЛА-атак Новодаровки, Белогорья и Малых Щербаков, а также авиационные удары по Малой Токмачке и Новоданиловке.

Во время вражеского артобстрела ранения получили два жителя Орехова – мужчины 35 и 82 лет. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение. Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

В результате ракетных ударов утром 6 октября по Харькову ракетами 9М727 Искандер было попадание в 3-этажный жилой дом. Погибли два человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также ранен 11-месячный мальчик. Состояние большинства раненых – средней тяжести.

В результате обстрела были повреждены 88 зданий из которых 61 – жилые многоэтажные дома, 46 автомобилей.

Ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой по г. Купянск. Повреждены три жилых дома, произошел пожар. Пострадавших нет.

На Слобожанском направлении в течение минувших суток артиллерийские и минометные обстрелы врага потерпели Волчанск, Гатище, Землянки Чугуевского района.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка. Противник нанес авиационных ударов возле населенных пунктов Подолы, Ивановка, Синьковка, Петропавловка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись районам более 15 населенных пунктов, в том числе Каменка, Двуречная, Берестово, Кисловка, Ивановка.

Луганщина

Захватчики нанесли авиационные удары в районе Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

Донетчина

Под огнем оккупантов за прошедшие сутки – семь населенных пунктов: Авдеевка (жилой сектор, ЧАО «АКХЗ»), Северск, Торецк, Часов Яр, с.Катериновка, с.Миньковка, с.Соловьево. Повреждены шесть жилых домов, служебный автомобиль, хозяйственная постройка. За сутки – один человек ранен.

Одесчина

Враг атаковал Одесчину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о пострадавших не поступала.

Четверо человек обратились к медикам с легкими травмами от битого стекла в результате повреждений взрывной волной. Данные о последствиях уточняются.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 52 обстрела (237 снарядов), из них по г. Херсон — 8 обстрелов (20 снарядов).

В результате вчерашних утренних обстрелов центральной части города Херсон разбиты вражескими снарядами дома и витрины магазинов. Информация о пострадавших не поступала.

Днем россияне накрыли огнем Днепровский район города. В частности, попали вблизи многоэтажки. Обломками снаряда и взрывной волной в здании с первого по третий этаж выбило окна. Пострадал 66-летний мужчина, который в момент вражеского удара находился во дворе дома. В состоянии средней тяжести пострадавший госпитализирован в больницу. Всего за сутки из-за российской агрессии два человека получили ранения.

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