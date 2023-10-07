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Удар беспилотников по Сочи: разведка Британии оценила последствия атаки

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Удар беспилотников по Сочи: разведка Британии оценила последствия атаки

Российское Сочи / Фото: скриншот с видео

Российское Сочи недавно подверглось очередной атаке дронов.

В течение двух недель дроны дважды атаковали черноморский курорт Сочи, недалеко от места, где находится резиденция российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки по состоянию на 7 октября.

Как отмечают разведчики, 1 октября 2023 дроны атаковали Сочи, в результате чего место посадки вертолетов на аэродроме.

Предварительная атака беспилотников, 20 сентября, спровоцировала сильный пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта.

"Сочи является популярным местом отдыха, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты", — отмечает разведка.

В разведке отмечают, что удары по Сочи являются примером того, что война оказывает непосредственное влияние на россиян, находящихся далеко от украинской границы.

Напомним, российское Сочи 1 октября атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о взрыве в районе международного аэропорта. Украинские дроны попали в стоянку российских вертолетов.

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Дата публикации
Просмотры
1615
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