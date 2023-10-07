"Пострадавший был во дворе, когда начался обстрел": россияне снова атаковали Херсонщину

В настоящее время в области продолжается процесс эвакуации семей с детьми.

В Херсонской области в результате обстрелов оккупационными войсками РФ ранения получили двое гражданских.

Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

По его словам, один из пострадавших находился на собственном подворье, когда начался обстрел.

"У него не было времени перейти в безопасное место. К сожалению, очень быстро все произошло. Сейчас его состояние стабильное. По моей информации, врачи оказывают ему помощь", — отметил Соболевский.

В области продолжается процесс эвакуации семей с детьми, который был объявлен ранее.

"Хочу еще раз ко всем обратиться, кто еще не принял такое решение. Это будет правильно, потому что вы все видите количество обстрелов. Для врага все цель, особенно скопления людей, наши больницы, гуманитарные объекты. Поэтому сейчас правильно уехать, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих детей", — подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

Ранее мы сообщали, что российские "гауляйтеры" на оккупированной части Херсонской области предложили женщинам унизительный смысл жизни — это церковь, кухня и дети.

Что будет происходить на фронте в ближайшее время

Эксперт прогнозирует, что зимой россияне будут продолжать производить обстрелы энергоинфраструктуры, приграничья, Херсона, Запорожья, Кривого Рога, Краматорска, а также прибегать к имитации наступления.

Также, вероятно, боевые действия зимы 2023-2024 года, в частности в направлении Бахмута, будут кардинально отличаться, потому что в этот раз наступают не россияне, а ВСУ.

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