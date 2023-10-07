Нападение на Израиль выгодно Путину – Портников объяснил почему

Нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль может иметь серьезные последствия и с точки зрения международной ситуации. Война на Ближнем Востоке всегда становится центральным моментом дестабилизации отношений между Западом и арабским миром, меняет конфигурацию взаимоотношений, может подорвать уже существующие договоренности.

Об этом политический эксперт и журналист Виталий Портников рассказал на своем YouTube-канале.

"И конечно же такая война смещает фокус внимания по всем тем событиям, которые происходили в мире до начала кризиса на Ближнем Востоке. Особенно, если мы будем свидетелями новой большой конфронтации. Так что одним из главных бенефициаров этой войны может стать российский президент Владимир Путин, правительство которого, как известно, давно поддерживает тесные контакты с ХАМАСом и было фактически первым правительством, готовым к диалогу с руководством этой террористической организации после того, "хамасовцы" победили на парламентских выборах в Палестинской автономии", — прокомментировал он.

По словам Портникова, для России достаточно важно, чтобы войны сейчас начинались в разных регионах мира и чтобы таким образом Запад не мог сосредоточиться на помощи Украине, а у Москвы были развязаны руки в продолжении войны на истощение, которую российский диктатор Владимир Путин считает реальным выходом из той ситуации, в которой он оказался в результате фиаско "блицкрига" на украинской территории.

"Следует помнить, что среди тех, кто будет поддерживать ХАМАС в его конфронтации с Израилем и готовности продолжать боевые действия союзники Российской Федерации, прежде всего – исламская республика Иран, которая помогает ХАМАСу в вооружении и экономическом выживании после того, как террористическая организация потеряла поддержку в в арабском мире и не может надеяться на значительную помощь, если не откажется от эскалации", — резюмировал журналист.

Напомним, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли палестинские военные.

ТСН.ua собрал все, что известно о вооруженном конфликте в Израиле.

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