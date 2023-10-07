Напад на Ізраїль вигідний Путіну – Портников пояснив чому

Напад палестинських бойовиків ХАМАС на Ізраїль може мати серйозні наслідки і з точки зору міжнародної ситуації. Війна на Близькому Сході завжди стає центральним моментом дестабілізації для стосунків між Заходом і арабським світом, змінює конфігурацію взаємин, може підірвати домовленості, які вже існують.

Про це політичний експерт та журналіс Віталій Портников розповів на своєму Youtube-каналі.

"І звичайно ж така війна зміщує фокус уваги з усіх тих подій, які відбувалися у світі до початку кризи на Близькому Сході. Особливо, якщо ми будемо свідками нової великої конфронтації. Так що одним із головних бенефіціарів цієї війни може стати російський президент Володимир Путін, уряд якого, як відомо, давно підтримує тісні контакти із ХАМАСом і був фактично першим урядом, який був готовий до діалогу з керівництвом цієї терористичної організації після того, "хамасівці" перемогли на парламентських виборах у Палестинській автономії", - прокоментував він.

За словами Портникова, для Росії є досить важливим, щоб війни зараз розпочиналися у різних регіонах світу і щоб таким чином Захід не міг зосередитися на допомозі Україні, а у Москви були розв’язані руки у продовженні війни на виснаження, яку російський диктатор Володимир Путін вважає реальним виходом з тієї ситуації, в якій він опинився в наслідок фіаско "бліцкрігу" на українській території.

"Варто пам’ятати, що серед тих, хто буде підтримувати ХАМАС в його конфронтації з Ізраїлем і готовності продовжувати бойові дії союзники Російської Федерації насамперед – ісламська республіка Іран, яка допомагає ХАМАСу у озброєнні і економічному виживанні після того, як терористична організація втратила підтримку у арабському світі і не може сподіватися на значну допомогу, якщо не відмовиться від ескалації", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня по Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли палестинські військові.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про збройний конфлікт в Ізраїлі.

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