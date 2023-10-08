У Європі бояться хвилі нападів на синагоги та єврейські школи – Рolitico

У країнаї Європи посилюють поліцейський захист єврейських громад на тлі загострення в Ізраїлі.

Уряди по всій Європі побоюються зростання антисемітських дій на тлі ескалації бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі.

Про це пише Рolitico.

За інформацією видання, Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія посилили поліцейський захист єврейських громад.

У Лондоні прихильники палестинців святкували напад ХАМАСу, що змусило поліцію створити "заспокійливі патрулі". Поліція Лондона не виключає, що конфлікт може призвести до протестів у найближчі дні.

"Ми забезпечимо наявність відповідного плану охорони правопорядку, щоб збалансувати право на протест і не допустити порушення спокою лондонців", – йдеться в заяві поліції Лондону.

Міністр внутрішніх справ Франції попросив місцеву владу по всій Франції посилити безпеку єврейських громад. Він запевнив, що поки "немає ніяких загроз", але пообіцяв скликати нараду для оцінки ситуації.

Це сталося після того, як прем’єрка Франції Елізабет Борн назвала французьку ультраліву партію La France Insoumise "формою антисемітизму" після того, як партія опублікувала прес-реліз із закликом "припинити ізраїльську колонізацію".

Берлінська поліція заявила, що посилила заходи безпеки в єврейських та ізраїльських установах після нападів ХАМАСу. Центральна рада євреїв Німеччини написала, що вони "перебувають в інтенсивному контакті" з німецькою владою.

Єврейська неурядова організація Антидифамаційна ліга написала, що "екстремісти, схоже, підбадьорені атакою ХАМАС і посилили свою агресивну риторику, публікуючи сповнені ненависті повідомлення і заклики до подальшої агресії проти Ізраїлю і його прихильників", натякаючи на потенційне зростання насильства на ґрунті антисемітизму.

Подібні захисні заходи для єврейської громади були прийняті в Іспанії та Італії.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За останніми даними, за два дні конфлікту загинуло вже 600 людей. Також відомо про дві тисячі поранених.

За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.

За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок.

Президент США Джо Байден віддав розпорядження надати додаткову допомогу Ізраїлю. Також стало відомо, що серед убитих і взятих у заручники в Ізраїлі є американські громадяни.

У відповідь Сполучені Штати відправили атомний авіаносець до берегів Ізраїлю.