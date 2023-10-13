"Хезболла" готова присоединиться к ХАМАСу в войне с Израилем: когда это может произойти

Ливанская радикальная шиитская группировка "Хезболла" готова поддержать ХАМАС в войне против Израиля, когда придет время. Такое заявление сделал замруководителя организации Наим Кассем на пропалестинском митинге в южных пригородах Бейрута.

Об этом сообщает BBC News.

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Известно, что в связи с напряженной ситуацией на израильско-ливанской границе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян встретился с лидером "Хезболла" Хасаном Насраллой. Речь шла о "продолжающихся военных преступлениях против палестинцев в Газе". На переговорах заявили, что они неизбежно "вызовут коллективный ответ со стороны сопротивления".

Многие опасаются, отмечают в службе, что война Израиля с ХАМАС приобретет другие масштабы, если к ней присоединятся боевики "Хезболлы".

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил мнение о том, что конфликт в Израиле вряд ли затянется надолго и не перерастет в глобальную войну с привлечением третьих сил. Если бы Иран и поддерживаемая им "Хезболла" должны были бы вмешаться в войну, то уже сделали бы это.

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