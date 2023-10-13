"Впереди холод": глава МИД Венгрии поехал в Москву говорить о газе

Очевидно, венгры очень боятся замерзнуть этой зимой.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в столицу России. В Москве он должен встретиться с вице-премьером РФ по вопросам энергетики Александром Новаком.

Об этом Сийярто сообщил на своей фейсбук-странице.

"Прибытие в Москву. Приближаются холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания", – заметил он.

Ранее Сийярто встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Они поговорили о двустороннем сотрудничестве и агрессии РФ в Украине.

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