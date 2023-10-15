“Не забудемо, не пробачимо”: прем’єр-міністр Ізраїлю оголосив початок відплати ХАМАС

Беньямін Нетаньягу вперше виступив зі зверненням до нації під час єврейського шабату.

У суботу, 14 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав кібуц Беері та кібуц Кфар-Азза — два прикордонних населених пункти біля Сектору Гази, які постраждали під час кривавої атаки ХАМАС 7 жовтня. Під час зустрічі з військовими, які відбивали тут наступ палестинських бойовиків, він закликав їх готуватися до “нового етапу”.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіс прем’єра.

Про цей перший візит очільника ізраїльського уряду на місце боїв із ХАМАС заздалегідь не повідомлялося з метою безпеки. У короткому офіційному повідомленні після візиту йдеться лише про те, що Нетаньягу “пройшов між руїнами будинків, де відбулися ці жахливі вбивства”.

Також прем’єр-міністр вислухав доповідь офіцерів ЦАХАЛу, які зараз перебувають на півдні Ізраїлю, зокрема командира десантного батальйону. Під час розмови з військовими Нетаньягу закликав їх готуватися до “нового етапу”.

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Напередодні увечері Нетаньягу перервав єврейський шабат, щоб звернутися до нації з подібним посланням. Він сказав країні о 21:30 у п'ятницю в прямому ефірі, що Ізраїль знищить ХАМАС, незалежно від того, скільки часу це займе.

Прем’єр-міністр Ізраїлю оголосив, що армія б’є по ворогах “з безпрецедентною силою”, але “це тільки початок”.

“Наші вороги тільки почали платити ціну. Не буду розповідати, що буде далі. Але я вам кажу, що це тільки початок”, - наголосив він.

Відомо, що Нетаньягу раніше не звертався до нації в шабат, тож були очікування, що він говоритиме щось особливо драматичне.

Однак, зміст його короткої промови звівся до обіцянки здійснити відплату ворогам.

“Ми ніколи не забудемо тих звірств, які чинили наші вороги, і ніколи не пробачимо. І ми ніколи не дозволимо світу чи будь-кому забути ці жорстокості, яких не чинили єврейському народу багато десятиліть”, - запевнив він.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів війни з палестинськими терористами в Секторі Газа і закликає палестинців на півночі евакуюватися.

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