СБУ атакувала підстанцію Бєлгородщини, яка живила військові обʼєкти РФ – ЗМІ (відео)

Співробітники Служби безпеки України здійснили успішну атаку на електричну підстанцію Красна Яруга у Бєлгородській області РФ. До підстанції, зокрема були підʼєднані військові обʼєкти Росії.

Про це hromadske повідомило джерело в СБУ.

На відео видно, як дрони влучно скидає вибухівку на об'єкт.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку – це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - сказало джерело з СБУ.

Нагадаємо, на Херсонщині вибухнув ворожий склад БК – багато поранених і вбитих окупантів.

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