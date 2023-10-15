Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

СБУ атакувала підстанцію Бєлгородщини, яка живила військові обʼєкти РФ – ЗМІ (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
672
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ атакувала підстанцію Бєлгородщини, яка живила військові обʼєкти РФ – ЗМІ (відео)

Момент удару по підстанції Бєлгородщини / Фото: скриншот

СБУ вдарила по електричній підстанції Красна Яруга.

Співробітники Служби безпеки України здійснили успішну атаку на електричну підстанцію Красна Яруга у Бєлгородській області РФ. До підстанції, зокрема були підʼєднані військові обʼєкти Росії.

Про це hromadske повідомило джерело в СБУ.   

На відео видно, як дрони влучно скидає вибухівку на об'єкт.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку – це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - сказало джерело з СБУ.

Нагадаємо, на Херсонщині вибухнув ворожий склад БК – багато поранених і вбитих окупантів.

Читайте також:

СБУ вдарила по електричній підстанції у Бєлгородській області

СБУ вдарила по електричній підстанції у Бєлгородській області

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
672
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація