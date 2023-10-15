Партнери України надали в оренду ППО: які об'єкти вона захищатиме

У Повітряних силах пояснили, що у світі немає стільки систем ППО, щоб їх віддати Україні.

Україна бере від партнерів в оренду системи ППО, аби посилити захист об'єктів критичної інфраструктури у зимовий період.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у неділю, 15 жовтня.

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"Така практика у нас вже є. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо не має її стільки у світі, щоб нам її віддати", - пояснив він.

За його словами, партнери нададуть Україні не лише системи ЗРК, а й боєкомплекти та ракети.

Які країни погодилися передати системи ППО - Ігнат не розкрив, називаючи це "чутливою інформацією".

"Ця інформація чутлива, особливо наші партнери не хотіли, щоб ми озвучували", - наголосив речник.

Раніше військовий експерт та полковник запасу ЗСУ запасу Роман Світан висловив думку, що Росія готується до масштабних ударів по енергосистемі. Вона чекає початку опалювального сезону.

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