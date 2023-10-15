У розвідці Британії назвали одну з головних цілей для ударів ЗСУ

Для окупантів залізнична логістика залишається важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії до України. Росіяни використовують залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу до Україну. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Російські окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території України. Хоч вона залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.

У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.

"Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Для будівництва РФ використовує цивільних підрядників і техніку. Нова лінійка (поблизу Маріуполя, - ред.) входить до умовної номенклатури українських високоточних ударних систем великої дальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня окупанти завдали авіаудар по об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні із бомбардувальника СУ-34.

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