В разведке Британии назвали одну из главных целей для ударов ВСУ

Россия активно использует железную дорогу в своей логистике.

Для оккупантов железнодорожная логистика остается важным компонентом в поддержке вторжения России в Украину. Россияне используют железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину. Потому железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Российские оккупанты активно используют также железную дорогу на оккупированной территории Украины. Хотя она остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий.

В разведке добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли.

"Россия продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строить новую ветку в Мариуполь. Это, вероятно, может ускорить логистику на Запорожский фронт. Для строительства РФ использует гражданских подрядчиков и технику. Новая линейка (вблизи Мариуполя, — ред.) входит в условную номенклатуры украинских высокоточных ударных систем большой дальности", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября оккупанты нанесли авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне из бомбардировщика СУ-34.

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