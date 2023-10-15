Оккупанты бомбардировщиком атаковали объект критической инфраструктуры в Херсоне

В Херсоне во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв.

Российские оккупанты утром 15 октября нанесли авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Херсоне из бомбардировщика СУ-34.

Об этом сообщил руководитель МВА Роман Мрочко.

Предварительно россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы.

"Около часа назад с разницей в 30 минут военными РФ из СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсоне утром 15 октября раздался взрыв во время сигнала воздушной тревоги, сразу после этого в некоторых районах города исчезло электричество, есть перебои с водой.

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