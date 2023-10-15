Нарушение правил военного учета в Украине: адвокат назвал сумму штрафа

За нарушение правил военного учета грозит наложение штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, повторно — от 50 до 100 тысяч рублей.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец на своем Ютуб-канале.

"В Кодексе Украины об административных правонарушениях есть статья 210, которая предусматривает ответственность призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил военного учета и влечет наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Умножьте на 17 грн, и вы получите эту сумму (510-850 грн – ред.), – рассказал он.

Адвокат подчеркнул, что согласно статье 38 КУоАП, четко предусмотрены сроки привлечения к ответственности.

"Срок привлечения в данном случае к ответственности составляет, административное взыскание может быть наложено не позднее, чем через два месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении не позднее чем через два месяца со дня его выявления, за исключением случаев, когда дела об административных правонарушениях, согласно этому кодексу, подведомственны суду. Пока они суду не подведомственны", — пояснил он.

Кравец добавил, что представители ТЦК, согласно статье 235 того же КУоАП, уполномочены для составления соответствующих административных протоколов и направления в исполнительную службу для взыскания штрафа.

Напомним, ранее сообщалось, как обжаловать решение о мобилизации.

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