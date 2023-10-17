Бої біля Бахмута: де ситуація напружена, а де ЗСУ далі наступають

ЗСУ далі просуваються на Бахмутському напрямку. Українські оборонці закріплюються біля Кліщіївки на Донеччини, але ситуація в районі населеного пункту Курдюмівка "напружена".

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Біля Курдюмівки російські окупанти намагаються "контратакувати, підтягувати свої резерви різних підрозділів". Йдеться про окремі ворожі мотострілкові батальйони та полки, парашутно-десантні підрозділи, загони "Шторм Z" і "Бойового армійського резерву".

Євлаш каже, що росіяни також активно застосовують свої загороджувальні загони, ліквідуючи охочих відступати.

"Звичайно, ворог не хоче просто так відступати, оскільки його женуть "на м'ясо" і змушують наступати", - зауважив Євлаш.

Тим часом українські оборонці закріплюються біля Кліщіївки у районі залізничних колій. Окупанти втрачають свої позиції та відходять до траси Бахмут-Горлівка. За його словами, тривають наступальні дії ЗСУ на південному напрямку біля Бахмута

Своєю чергою, загарбники починають відходити до автотраси Бахмут-Горлівка, де збираються закріплюватись. Євлаш каже, що росіяни змогли там створити чималі мінно-вибухові поля.

Як повідомлялося, Росія перекидає резерви на Бахмутський напрямок, аби призупинити український контрнаступ та завадити Силам оборони вийти на оперативний простір. Війська перекидають із різних напрямків, зокрема із Куп'янська та Лимана, де донедавна тривав "масштабний наступ" окупантів.

Тим часом військовий експерт Іван Січень наголосив, що траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем ЗСУ. Російські окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут на Донеччині та відсунути від міста Сили оборони України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

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