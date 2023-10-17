Експерт розповів про ситуацію на Донеччині: траса Бахмут-Горлівка під вогневим контролем ЗСУ

Російські окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут на Донеччині та відсунути від міста Збройні сили України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів військовий експерт Іван Січень.

З його слів, бої довкола Бахмута "мають різноспрямований характер". На північних околицях війська РФ ведуть наступальні дії в районі Оріхово-Василівка. На півдні - окупанти протидіють просуванню ЗСУ із-під сіл Кліщіївка та Андріївка на схід.

"Росіяни намагаються утримати в своїх руках Бахмут та відсунути від нього з'єднання Сил оборони. У разі досягнення успіху, Росія зможе розгорнути наступ на Часів Яр, а від нього на Слов'янськ і Краматорськ або на захід, до рубежу річки Кривий Торець і міста Дружківка. За рахунок зазначеного будуть забезпечені вихідні райони для подальшого просування в глибину території України", - наголошує експерт.

Загальна обстановка на Бахмутському напрямку залишається без змін, пояснив експерт. Українські Сили оборони повільно просуваються вперед на півдні від Бахмута. Січень наголошує, що ЗСУ дійшли до залізниці та тримають під вогневим контролем автотрасу Бахмут-Горлівка.

"Російським військам вдалося трохи потіснити Сили оборони України на півночі від Бахмута, однак це жодним чином не вплинуло на їх положення. Через перенесення пріоритетної уваги сторін на інші напрямки, Бахмутський напрямок певним чином відходить на другий план. Ні російські сили, ні українські значних резервів там не мають. А тому, у найближчій перспективі суттєвих просувань в той, чи інший бік там, скоріше за все, не буде", - каже Січень.

Як повідомлялося, Росія перекидає резерви на Бахмутський напрямок, аби призупинити український контрнаступ та завадити Силам оборони вийти на оперативний простір. Війська перекидають із різних напрямків, зокрема із Куп'янська та Лимана, де донедавна тривав "масштабний наступ" окупантів.

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