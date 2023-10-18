Чоловіка оштрафували на $1,4 млн за перевищення швидкості

Він подумав, що це помилка.

Чоловік був приголомшений, дізнавшись, що його оштрафували на 1,4 мільйона доларів за перевищення швидкості.

Про це пише ladbible.com.

Коннор Като з американського штату Джорджія був спійманий двома поліцейськими 2 вересня на швидкості 145 км на годину в зоні, контрольованій з обмеженням швидкості 89 км/год.

Він очікував отримати значний штраф за свої дії, оскільки будь-який житель штату, який проїде зі швидкістю понад 56 км на годину понад встановлену швидкість, отримає максимальний штраф у розмірі 1000 доларів.

Однак пізніше він отримав рахунок на $1,4 млн та припустив, що це помилка.

Штраф Коннора Като / Фото: WSAV

Коли він зателефонував до суду, щоб дізнатися про це, йому сказали, що йому доведеться або розщедритися на гроші, або з'явитися на засідання суду.

У розмові з місцевим ЗМІ WSAV Коннор пригадав: "Я сказав: "Можливо, це друкарська помилка", а вона відповіла: "Ні, сер, ви або платите суму, або приходьте до суду 21 грудня о 13:30".

Невдовзі після цього він дізнався, що штраф — це лише тимчасова сума, що автоматично генерується програмним забезпеченням, яку місцевий суд використовує для видачі штрафів таким "супершвидкісним водіям".

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Представник міста Саванна пояснив, що оскільки "шумахери" повинні з'явитися до суду у рамках обов'язкової умови для притягнення до відповідальності, це число просто генерується програмним забезпеченням.

Прессекретар Джошуа Пікок заявив, що величезна сума штрафу не призначена для того, щоб "налякати когось і викликати до суду", і міська влада не ухвалювала рішення щодо неї.

Рішення про штраф Коннора ухвалюватиме суддя, і, ймовірно, він не буде чимось на зразок штрафу в мільйон доларів, який йому було призначено спочатку.

Нагадаємо, раніше жінку, яка приїхала на пологи, оштрафували на 120 доларів. Після розголосу штраф таки вдалося скасувати.

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