Синоптикиня попередила про похолодання в Україні: період інтенсивних дощів та снігу

Втім, після періоду похолодання ще буде потепління.

Від четверга, 18 жовтня, в Україні розпочинається період інтенсивних опадів, який триватиме до кінця тижня. Втім, попереду на українців все ж чекає потепління.

Про це в інтерв'ю NV розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

"Наступну порцію опадів очікуємо вдень 19 жовтня. Розпочнуться вони на Закарпатті та в Карпатах. Там пройде невеликий дощ. Це вже буде атмосферний фронт, який з південного заходу буде входити на територію України. 20−21 жовтня він спричинить у нас дощ, а у північній частині навіть дощ із мокрим снігом", - каже вона.

За словами синоптикині, "хоча мокрий сніг ще під питанням, але ймовірність його залишається". Найімовірнішими регіонами для мокрого снігу Птуха називає Сумщину та Чернігівщину. Втім, якщо "переважатиме тепло з півдня, відповідно, буде лише дощ".

Представниця "Укргідрометцентру" каже, що в останню декаду жовтня буде більш спокійна погода, але опади не виключені. Втім, вони будуть менш інтенсивними, ніж ті, які прогнозують 20−21 жовтня.

"Температурні показники знову можуть підвищитися. Звичайно, значним це підвищення не буде, адже осінь в повному розпалі. Поки складно говорити на скільки саме, тому що якраз відбувається перехідний період, перебудова атмосферних процесів на вже зимові, наближається холодний період. Тож у цей час синоптичні процеси доволі такі динамічні, тут майже щодня прогноз змінюється", - додала Наталія Птуха.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталка Діденко вразила прогнозом до кінця тижня - будуть сніг та заморозки. Через додаткове похолодання 21 жовтня на заході та півночі України ймовірний мокрий сніг.

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