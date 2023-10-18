Ольга Мартиновська з "МастерШефа" вперше розповіла про нового бойфренда

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська вперше розповіла про свої нові стосунки.

Знаменитість наразі не самотня. Вже понад місяць Ольга зустрічається з чоловіком, в якого неабияк закохалася. Як поділилася суддя кулінарного шоу, її обранець теж працює в сфері ресторанного бізнесу. Плани на майбутнє Мартиновська поки не будує, однак говорить, що їй неабияк комфортно в цих стосунках.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Мені здається, що зараз я закохалася, вперше за багато років. Десь місяць тому почалися стосунки, в яких мене дуже кохають. Мені здається, що це все по-справжньому. Я губу не розкочую, тому що я прагматична жінка. У мене є своя сім'я, дитина, робота, графік, на який я розраховую. Ці стосунки не вписувалися в мої плани, але я вперше відчула, як класно, коли тебе дуже кохають і ти кохаєш. Поки плани на майбутнє не будую", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк.

До слова, Мартиновській раніше активно приписували роман з ресторатором Володимиром Ярославським. Знаменитість спростувала ці чутки. Вона говорить, що вони просто приятелі і неабияк цінують їхню дружбу.

Ольга Мартиновська / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Ми з Володимиром дуже класні і справжні друзі. Ми підписали договір, що жоден секс не повинен вплинути на нашу дружбу і її зіпсувати. Друга сьогодні знайти складно. Тому ми цінуємо нашу дружбу і не псуємо її", - віджартувалася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська розповіла, що її брат воює на боці окупантів проти України. Знаменитість пригадала, як вони марно намагалися донести родичеві правду, що насправді відбувається та хто є агресором.

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