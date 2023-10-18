Ольга Мартиновська з "МастерШефа" вперше розповіла про нового бойфренда

Також знаменитість прокоментувала чутки про роман із ресторатором Володимиром Ярославським.
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська вперше розповіла про свої нові стосунки.
Знаменитість наразі не самотня. Вже понад місяць Ольга зустрічається з чоловіком, в якого неабияк закохалася. Як поділилася суддя кулінарного шоу, її обранець теж працює в сфері ресторанного бізнесу. Плани на майбутнє Мартиновська поки не будує, однак говорить, що їй неабияк комфортно в цих стосунках.
"Мені здається, що зараз я закохалася, вперше за багато років. Десь місяць тому почалися стосунки, в яких мене дуже кохають. Мені здається, що це все по-справжньому. Я губу не розкочую, тому що я прагматична жінка. У мене є своя сім'я, дитина, робота, графік, на який я розраховую. Ці стосунки не вписувалися в мої плани, але я вперше відчула, як класно, коли тебе дуже кохають і ти кохаєш. Поки плани на майбутнє не будую", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк.
До слова, Мартиновській раніше активно приписували роман з ресторатором Володимиром Ярославським. Знаменитість спростувала ці чутки. Вона говорить, що вони просто приятелі і неабияк цінують їхню дружбу.
"Ми з Володимиром дуже класні і справжні друзі. Ми підписали договір, що жоден секс не повинен вплинути на нашу дружбу і її зіпсувати. Друга сьогодні знайти складно. Тому ми цінуємо нашу дружбу і не псуємо її", - віджартувалася знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська розповіла, що її брат воює на боці окупантів проти України. Знаменитість пригадала, як вони марно намагалися донести родичеві правду, що насправді відбувається та хто є агресором.
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