Ольга Мартыновская из "МастерШефа" впервые рассказала о новом бойфренде

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская впервые рассказала о своих новых отношениях.

Знаменитость сейчас не одинокая. Уже больше месяца Ольга встречается с мужчиной, в которого очень сильно влюбилась. Как сообщила судья кулинарного шоу, ее избранник тоже работает в сфере ресторанного бизнеса. Планы на будущее Мартыновская пока не строит, однако говорит, что ей очень комфортно в этих отношениях.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Мне кажется, что сейчас я влюбилась, впервые за много лет. Где-то месяц назад начались отношения, в которых меня очень любят. Мне кажется, что это все по-настоящему. Я губу не раскатываю, потому что я прагматичная женщина. У меня есть своя семья, ребенок, работа, график, на который я рассчитываю. Эти отношения не вписывались в мои планы, но я впервые почувствовала, как классно, когда тебя очень любят и ты любишь. Пока что планы на будущее не строю", — рассказала знаменитость в интервью Алине Доротюк.

К слову, Мартыновской раньше активно приписывали роман с ресторатором Владимиром Ярославским. Знаменитость опровергла эти слухи. Она говорит, что они просто приятели и очень ценят их дружбу.

Ольга Мартыновская / Фото: instagram.com/olga_martynovska

"Мы с Владимиром очень классные и настоящие друзья. Мы подписали договор, что ни один секс не должен повлиять на нашу дружбу и ее испортить. Друга сегодня найти сложно. Поэтому мы ценим нашу дружбу и не портим ее", – отшутилась знаменитость.

Напомним, что недавно Ольга Мартыновская рассказала, что ее брат воюет на стороне оккупантов против Украины. Знаменитость вспомнила, как они напрасно пытались донести родственнику правду, что происходит и кто является агрессором.

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