Дубль Месси помог Аргентине одержать победу и укрепить лидерство в отборе на ЧМ-2026 (видео)

Действующие чемпионы мира продолжают идти без очковых потерь в квалификации на следующий Мундиаль.

Сборная Аргентины на выезде обыграла команду Перу в матче четвертого тура квалификации на чемпионат мира-2026. Поединок в городе Лима завершился со счетом 0:2 .

Героем встречи стал капитан "альбиселесте" Лионель Месси. Форвард "Интера" Майами отличился дублем. На 32-й минуте он открыл счет в матче после передачи Николаса Гонсалеса.

А через десять минут Месси удвоил преимущество своей команды. На этот раз ассист занес в свой актив Энцо Фернандес.

Обзор матча

Для аргентинцев это четвертая победа подряд на старте квалификации к ЧМ-2026. Подопечные Лионеля Скалони с 12 очками уверенно возглавляют группу южноамериканского отбора.

Команда Перу с одним набранным баллом размещается на предпоследней, 9-й позиции.

Отметим, что сборная Аргентины – действующий чемпион мира по футболу. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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